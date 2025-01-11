Kameralarla bulundu, bu hamlenin faturası ağır oldu

Avcılar'da bir şirkete ait damperli kamyonla, boş araziye kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Şirkete 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan boş araziye birkaç gün önce, ön plakası çıkarılmış bir kamyon hafriyat atıklarını boşaltarak uzaklaştı. Görüntüler, Avcılar Belediyesi'nin Yeşilkent, Tahtakale ve Firuzköy Mahallesi'ndeki konutların dışında kalan alanlarda kaçak hafriyat ve benzeri dökümlerin önüne geçebilmek için kurduğu kameralara yansıdı. Belediyenin kameraları ile görüntülenen aracın arka plakasından bağlı olduğu şirket tespit edilerek tutanak hazırlandı. Şirkete 'Kabahatler Kanunu'na göre 100 bin lira ceza uygulanırken, İBB'ye gönderilen tutanakların ardından daha ağır cezanın uygulanacağı belirtildi.