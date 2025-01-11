Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 12:45, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Ergene ilçesindeki denetimde 6 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.