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En fazla istihdamın gerçekleştirildiği meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, geçen yıl en çok eleman istihdamı, özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 12:54, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:55
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En fazla istihdamın gerçekleştirildiği meslekler belli oldu

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerden oluştu.

2023'e göre yüzde 17,53 arttı

İşe yerleşen kişi sayısı, 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştiği 2023 yılına göre yüzde 17,53 arttı.

En fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi.

Geçen yıl en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.

İstihdamın en fazla olduğu meslekler

En fazla kişinin işe yerleştirildiği 10 meslek de belli oldu.

Buna göre, geçen yıl 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi.

Bu meslekleri, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.

En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

Ayrıca iş verenler tarafından İŞKUR'a geçen yıl 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı iletildi.

Açık iş başvurularının yüzde 99,1'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 1 milyon 14 bin 292'yle "imalat" sektöründe oldu.

"İmalat" sektörünü 351 bin 502'yle "toptan ve perakende ticaret", 337 bin 480'nle "idari ve destek hizmet faaliyetleri" izledi.

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