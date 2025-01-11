Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 13:15, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.