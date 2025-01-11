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Yaralı eşi ve meslektaşlarına yardıma giderken o da hastanelik oldu

Acil tıp teknisyeni Elanur'un yaralı paramedik eşi ve meslektaşlarına yardıma giderken kazada yaralandığı ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 13:07, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:59
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Yaralı eşi ve meslektaşlarına yardıma giderken o da hastanelik oldu

Erzurum'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Elanur Alptekin, trafik kazasında yaralanan eşi paramedik Muhammet Enes Alptekin (31) ile arkadaşlarına yardıma giderken, bindikleri ambulansın TIR'a çarpmasıyla 2 arkadaşıyla birlikte yaralandı.

"KENDİMİ UNUTTUM"

Tedavisi süren Elanur Alptekin'in eşi Muhammet Enes Alptekin, "Kendi derdimi unuttum, onun sağlığını düşünüyorum. Dua ediyorum. Bütün herkesten de dua istiyorum, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönsün" dedi.

Kentte iki ambulansın karıştığı trafik kazaları 6 Ocak'ta meydana geldi. Aziziye ilçesi kırsal Akyazı Mahallesi'nde göğüs ağrısı çeken kişiyi Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan Mustafa Atalay yönetimindeki ambulans, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yoğun sis sebebiyle kamyonetle çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü Mustafa Atalay, sağlık çalışanları Muhammet Enes Alptekin, Okan Can Tanrıver, Fatmanur Arslan ile ambulanstaki hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

EN YAKIN AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ

Ambulans kazasındaki yaralılara yardımcı olmak üzere bölgeye en yakın yerde konuşlu olan Muhammet Enes Alptekin'in eşi Elanur Alptekin'in de acil tıp teknisyeni olarak görevli olduğu ambulans sevk edildi. Paramedik Kemal Peksöz yönetimindeki 25 SE 734 plakalı ambulans, yoldaki yoğun sis nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Celal Karakaya'nın (56) kullandığı 25 AEC 079 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Kemal Peksöz, İlayda Güzeldir ve 1 çocuk annesi Elanur Alptekin yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sıkıştıkları ambulanstan çıkardığı 3 kişi Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Her 2 kazada yaralanan sağlıkçıların tamamı taburcu edilirken, Elanur Altekin'in ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Uyluk kemiğindeki kırık ayrılmadığı için evde tedavisi devam eden Muhammet Enes Alptekin, 7 yıllık eşi Elanur'un iyileşmesi için dua ettiğini söyledi. Kazaları anlatan ve göğüs ağrısı çeken hastayı hastaneye götürmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Alptekin, şu ifadeleri kullandı:

-Yoğun sisin olduğu yolda ambulans araca çarptı. Ambulansın arka bölümünde hastayla ilgilenirken çarpmanın etkisiyle savruldu. Bizim geçirdiğimiz kazayı eşim duymuş. Olay yerine en yakın ambulans eşimin görevli olduğu araç olduğu için onları sevk etmişler.

-Biz başka arkadaşlarımız kaza yapsa da kendi canımızdan biri kaza yapsa da cansiparane çalışıyoruz. Hiç gözümüz görmeden hızlı bir şekilde kaza yerine, olay mahalline intikal ediyoruz. Bu da öyle oldu. Onlar da hızlı bir şekilde gelirken hava durumu elverişli değil, yerler buz, sisten dolayı öndeki aracı göremeyip, takip mesafesini muhtemelen ayarlayamamışlar. Ekip arkadaşlarım bizi olay yerinden alıp hastaneye götürürken, eşimin bulunduğu ambulansın kaza yaptığını öğrendim. Yaralı olduğum için bana önce bilgi vermediler. Durumu iyi dediler. Ancak, hastaneye giderken sürekli aramalarıma rağmen telefona cevap vermedi. Yanındaki arkadaşlar da iyi diyorlardı ama içimde bir sıkıntı vardı.

-Bazen hissedersin ya öyle bir durum oldu. Eşim ameliyat oldu, iki ayağında da kırığı var. Ameliyattan sonra 1,5 gün yoğun bakımda beklettiler. Şimdi 2 gündür de serviste. 'Ayağımı hissetmiyorum' diyor. His konusunda sinir hassasiyeti var. Ben kendi derdimi unuttum onun sağlığını düşünüyorum. Dua ediyorum. Bütün herkesten de dua istiyorum, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönsün" diye konuştu.

Evde ailesinin yardımcı olduğu Alptekin, "30 gün içinde kalkmamam, ayağımın üzerine basmamam, oturmamam gerekiyor. Bu şekilde eşimi de ziyaret edemiyorum. Aklım onda kaldı" dedi.

Bu arada her iki kazada yaralanan 9 kişiden 8'i ise taburcu edildi. Acil tıp teknisyeni Elanur Alptekin'in tedavisi devam ediyor.

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