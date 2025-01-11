Ağabeyinin evine gitti, korkunç bir manzarayla karşılaştı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde haber alamadığı ağabeyinin evine giden şahıs, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Ağabeyinin cansız bedeni gören vatandaş, hemen ekipleri aradı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:00
Dün gece Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., ağabeyinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.