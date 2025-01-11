Ağabeyinin evine gitti, korkunç bir manzarayla karşılaştı

Dün gece Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., ağabeyinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.