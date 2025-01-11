Bayraktar: '2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen "Doğal Gaz Verme Töreni'nde konuştu.

Bakan Bayraktar, "Şu an kendi ürettiğimiz doğal gazla tam 3 milyon hanemize, konutumuza kendi doğal gazımızı verir hale geldik." dedi.

"2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz"

Üretimin Türkiye'de her geçen gün arttığına işaret eden Bakan Bayraktar, 2028 yılında bütün hanelerde kendi ürettikleri doğal gazın kullanılmasını hedeflediklerini şöyle anlattı:

"Üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşaallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki bütün hanelerde, 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz budur. Hedefimiz Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır. "

"Bütün gayemiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmak"

Sakarya gaz sahasında doğal gaz bulunduğunu hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışarıya ödenen dövizi içeride tutmayı hedeflediklerinden şöyle bahsetti:

"Sakarya gaz sahasında doğal gaz bulduk. Bir dönem adı terörle anılan, bir dönem gidilemeyen Şırnak'ta Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü 71 bin varili aşan petrolü günde üretir hale geldik. Bütün gayemiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmak.

Enerjide bu dışarı ödediğimiz dövizi içeride tutabilmek. Her sene milyarlarca dolar enerji faturası ödüyoruz. Kendi kaynaklarımızla enerjimizi karşılamak istiyoruz. Onun için bu gayretin içerisindeyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmek için de gece gündüz bir gayretin içerisindeyiz."

"Enerjiyi vatandaşlara ucuz şekilde sunma gayretindeyiz"

Bakan Bayraktar, enerjiyi vatandaşlara ucuz şekilde sunma gayreti içinde olduklarını belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugün özel bir gün Hafik doğal gazla buluşuyor. Doğal gazımızı yakacağız burada. Günün sonunda kullandığımız enerjiyi de vatandaşlarımıza ucuz şekilde sunma gayreti içerisindeyiz.

Özellikle 2019 yılından sonra bu pandemi süreci yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızı enerjide de destekliyoruz.

Ödediğiniz doğal gaz faturalarının yüzde 65'i devlet olarak biz karşılıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız diyor ki benim vatandaşımın alım gücüne katkıda ne yapabilirsek onu yapalım. Enerji maliyetlerini, elektrik faturasını, doğal gaz faturasını karşılayabildiğimiz ölçüde karşılayalım.

Elektrikte biliyorsunuz yüzde 60'a kadar devlet desteği var. Elektrikte dar gelirli vatandaşlarımıza Aile Bakanlığımız üzerinden önemli bir detsek veriyoruz.

İnşaallah bu desteklerimize 2025 yılında da devam edeceğiz."