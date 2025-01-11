Müzik eğitimi bölümüne ilgili bölüm mezunları başvuramıyor

Bilindiği üzere, araştırma görevlileri ilan edildiği bölümde yetiştirilmek üzere istihdam edilen 50-d statüsü olması bakımından burs niteliğinde lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerden atamaların yapıldığı bir akademik kadrodur.



Haliyle, ilan edilen kadrolara başvuracak adayların öncelikle ilan edilen bölüm mezunu ve o alanda lisansüstü eğitime devam eden kişilerden olması eşyanın tabiatına uygun olandır.



Bununla birlikte, ilgili bölüm mezunlarına fırsat vermekle, yakın alanlara başvuru şansı verilmesi kadroya olan müracaat sayısına arttırmak suretiyle akademik rekabetin sağlanması yönünde yapılan diğer adımlardır.



Ancak, yukarıda yer verdiğimiz açıklamaların tam zıddı olarak yakın zamanda bir ilan yayınlanmıştır.



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde ilan edilen Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna, Konservatuvar programı olan "Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çalgı Eğitimi lisans mezunu olmak. Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak" şartı aranmıştır.

Öncelikle, Müzik Eğitimi bölümünde ilan edilen bir Araştırma Görevlisi kadrosu için Müzik Öğretmenliği mezunlarına başvuru şansı verilmemiştir. İkinci olarak, ilanda Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çalgı Eğitimi lisans mezunlarına müracaat imkanı verilirken; yüksek lisans alanının "Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi " olması istenmiştir.



Adayların başvurusu yüksek lisans alanıyla iyice sınırlandırılmıştır.



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yer verilen Araştırma Görevlisi ilanında Müzik Öğretmeliği bölüm mezunlarının başvurusuna imkan verilmemesi adayların tepkisine yol açmaktadır.



Müzik Öğretmenliği Programlarından mezun olarak alanlarında çok sınırlı sayıda ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna başvuramayan adaylar için bu durum son derece üzücü bir durum yaratmaktadır.



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından ilgili araştırma görevlisi ilanında düzeltme yaparak Müzik Öğretmenliği mezunlarına başvuru imkanı verilmesi konusunu Rektörlüğün dikkatine sunuyoruz.



