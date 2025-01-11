Ordu'da uyuşturucu operasyonu; 32 tutuklama

Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 155 gram metamfetamin, 34,1 gram bonzai, 26,51 gram esrar, 1 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 hassas terazi ve 21 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 32'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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