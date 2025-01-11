Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi

Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp devrildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yukarı İmrahor Mahallesi'ndeki yolda yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver E. yönetimindeki 06 DBB 8130 plakalı zift yüklü kamyon, virajda kontrolden çıktı.

Kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait Ese G. yönetimindeki 06 DE 3670 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyon, içinde üç kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek devrildi.

Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurda yığınına dönen kamyonetteki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Ese Güner de ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ese Güner, burada yaşamını yitirdi.

İnceleme sonrası cansız bedenler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı.

Erdağı'ya, daha önce bir kez alkollü araç kullanmak, dört kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza uygulandığı öğrenildi

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kaza yerinde inceleme yaptı.

Başkan Şahin, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Çok acı bir olay. Kaza; zift yüklü, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kamyon, virajı alamıyor, aracı altına alıyor. 27 metre buraya kadar altına alıyor. İkisi olay yerinde, biri hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.