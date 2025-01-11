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Esenyurt'ta 200 bin TL'lik market soygunu! Bıçakla tehdit etti

İstanbul Esenyurt'ta bir market sahibi adeta kabusu yaşadı. İş yerine giren yüzü maskeli şahıs, elindeki bıçakla market çalışanını tehdit edip kasada bulunan 200 bin lirayı gasp etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 14:37, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:16
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Esenyurt'ta 200 bin TL'lik market soygunu! Bıçakla tehdit etti

İstanbul Esenyurt'ta 6 Ocak tarihinde Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, sabah erken saatlerinde yüzü maskeli şahıs girdiği markette çalışanı elindeki bıçakla tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı alarak oradan ayrıldı.

HEMEN POLİSİ ARADI

Market çalışanı durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, şahsın maskeli bir şekilde markete girdiği ve daha sonra depo kısmına doğru ilerlediği belirlendi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan şahsın görüntülerinin ardından polis ekipleri kimliğini tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kimliği tespit edilen şüpheli A.Ö., evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olay günü kullandığı bere, eldiven, boyunluk ve bıçak ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ilk ifadesinde gasp sonrası parayı önce kendi banka hesabına yatırdığını, daha sonra da sanal bahis sitelerinde kumar oynadığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli A.Ö., adliyeye sevk edildi. A.Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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