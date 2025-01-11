2 çocuk annesi sevgilisi tarafından silahla vuruldu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden aldı. Daha sonra Alır'ı Yeşil Bulvar mevkisinde bir ağaçlık alana götüren Murat A., genç kadını tabancayla vurarak öldürdü.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Murat A. olay yerinden kaçarken çevredekilerin silah sesini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlıkların arasında cansız bedeni bulunan Gamze Alır'ın öldüğü tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili aralarında Murat A.'nın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Gamze Alır'ın cansız bedeni Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.