10 ilde operasyon! 22 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

'Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren konu olmaktan çıkaracağız'
'Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren konu olmaktan çıkaracağız'
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

10 ilde operasyon! 22 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri gelirlerle mal varlığı edinen 22 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 183 banka hesabındaki 100 milyon liraya tedbir konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 15:04, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:26
Yazdır
10 ilde operasyon! 22 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme işlemlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve bazı ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans işlemlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger cihazına (soğuk cüzdan) el konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber