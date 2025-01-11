Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 15:25, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:33
Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, Şemse Karagöz (53), Selman Kılınç (40), D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13) ve F.K. (13) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karagöz ve Kılınç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.