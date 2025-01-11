Trump ilk gününde 100'den fazla kararname imzalayacak!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak tarihinde enerji, sınır güvenliği, sağlık ve eğitim gibi ülkenin öncelikli meselelerini ele alacak 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planladığını açıkladı.

Capitol Hill'de Cumhuriyetçi senatörlerle düzenlenen özel bir toplantıda konuşan Trump, ilk gününden itibaren ülkenin öncelikli sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediğini belirtti. Toplantıya, Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirmeyi planladığı Stephen Miller da katıldı. Miller, başkanlık kararnamelerinin detaylarını açıklayarak, özellikle sınır güvenliği ve göç politikaları konusunda alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Göçmenlere yönelik tedbirler

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Trump yönetiminin öncelikli olarak suç işlemiş, mahkemeler tarafından ABD'de kalması uygunsuz bulunan ya da ülkede yasa dışı yollarla yaşayan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik hızlı ve etkili tedbirler alacağını belirtti.

Başkanlık kararnameleri ve ilk adımlar

Trump'ın ilk gününden itibaren imzalamayı planladığı başkanlık kararnameleri, enerji geliştirme projelerinden sınır güvenliğine, eğitim ve sağlık reformlarına kadar geniş bir yelpazede olacak. Bu kararların, Cumhuriyetçi Parti'nin uzun süredir gündeminde olan bazı politikaları hızla hayata geçirmesi bekleniyor.

Trump'ın bu adımı, görev süresine hızlı bir başlangıç yapmayı ve seçim kampanyası sürecinde vaat ettiği birçok politikayı hayata geçirmeyi amaçlıyor.