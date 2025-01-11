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TDV, ihtiyaç sahiplerine umut olmayı sürdürüyor: 1 milyon 254 bin bağış

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmalarıyla hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 15:51, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 15:55
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TDV, ihtiyaç sahiplerine umut olmayı sürdürüyor: 1 milyon 254 bin bağış

2024 yılında gelen bağışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış aldıklarını söyledi. Bu bağışlarla TDV 2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın zekat bağışlarını şeffaf ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Genel Müdür İzani Turan, "Vakfımız, ülkemizde ve 149 ülkede bağışçılarımızın emanet ettiği zekatları eğitim başta olmak üzere dinimizce zekat verilebilecek nitelikteki mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıyor."

Turan, bağışçıların zekatlarını kolay bir şekilde hesaplayıp bağış yapabilmeleri için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun desteğiyle geliştirilen Zekat Hesaplama Modülü hakkında da bilgi verdi:

"Bağışçılarımız, zekat hesaplama uygulamamız ve zekat.tdv.org adresinden zekatlarını kolayca hesaplayıp bağışlarını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bu sistem, bağış sürecini hem kolaylaştırıyor hem de bağışçılarımıza güven veriyor."

2024 yılına ilişkin bağış istatistiklerini paylaşan Turan, TDV'ye olan güvenin her geçen gün arttığını belirtti. Turan, 2024 yılında toplam 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti. Zekat bağışlarının önemine de dikkat çeken Turan, bu alanda da yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bu yıl 146 bin 132 bağışçımızdan zekat bağışı aldık. Bu rakamlar, toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan çok kıymetli bir tablo oluşturuyor."

"Büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz"

İzani Turan, TDV'nin sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, gönülleri birleştiren bir köprü olduğunu ifade etti.

Turan, şunları kaydetti: "Türkiye Diyanet Vakfı olarak dini hassasiyetlere uygun bağış sürecimiz ve güçlü organizasyon yapımızla toplumumuzun yardımlaşma duygularını bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her bağış, sadece bir yardım değil, gönüllere bir dokunuş, umutların yeşermesine vesiledir. Bağışçılarımızın desteğiyle, mazlumlara ulaşıyor ve onların dualarında yer alıyoruz. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

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