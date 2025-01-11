Diyarbakır'da 21 yıldır aranan zanlı yakalandı
Diyarbakır'da 21 yıldır aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 17:37, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:38
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "adam öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve 1. fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi" suçundan 12 Kasım 2004 tarihinden itibaren aranan T.B.'nin yakalandığı, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.