Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru!

2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışı gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.