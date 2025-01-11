Sahte zemzem suyu satan zanlı: Rağbet vardı, kazanca çevirdim

Adana'daki sahte zemzem suyu skandalı, tüm ülkeye yayıldı.

Olay, emniyet güçlerinin Seyhan'da bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşmasıyla ortaya çıktı.

ZEMZEMİ MUSLUK SUYUYLA ÇOĞALTTI

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.'nin Mekke'den gelen TIR'lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp, üretim yaptığını tespit etti.

TÜM ÜLKEYE DAĞITIM YAPMIŞ

Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı belirlenen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının İstanbul'a gönderildiği, oradan tüm ülkeye dağıtımının yapıldığı saptandı.

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için mukavemet suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı.

"RAĞBET VARDI, KAZANCA ÇEVİRDİM"

Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim." dedi.

Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamının kendisinin yaptığını söyleyen zanlı, "Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi." diye konuştu.

Mehmet Bilal Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.