Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Şanlıurfa İl Kongresi'ne katıldı.

Sahneye gelen Erdoğan'ı, şarkıcı İbrahim Tatlıses "Haydi Söyle" şarkısıyla karşıladı.

"Bugün Şanlıurfa'da çok farkı bir coşku ve heyecan gördüm. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan bir Urfa gördüm. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Zaza'sıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle kardeşliğin şehir Urfa'da dalga dalga büyüyen bir umut gördüm" diyen Erdoğan, "Urfalı kardeşlerimizle aramızda farklı bir bağ var. Bizim Urfa'yla aramızda muhabbetten örülü bir köprü var. Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı ve zayıflamadı. Buna ne Urfalı kardeşlerim ne de biz izin verdik. Bundan sonra da böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrımcılık yapmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz de muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. Şunu kimse unutmasın: AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten bir partidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmeti götüren partidir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Siz hangi engellerle karşılaştıysanız biz de yaşadık"

Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Siyasi mücadele açısından yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, haksızlığa uğradığımız, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık.

"Manşetlerle siyasi hayatımı bitirmek istediler"

Kız evlatlarını başörtüsünden dolayı yurt dışında okutmak zorunda kalan bir kardeşinizim. "Muhtar bile olamaz" manşetleriyle siyasi hayatı bitirilmek istenen bir siyasetçiyim. Burada saymak istesek saatler alacak pek çok hukuk cinayetine maruz kalmış bir vatan evladıyım. Kardeşlerim, göreve gelirken bir şey söyledik, biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz, dedik. Baskıların, yasakların hüküm sürdüğü değil özgürlüklerin hakim olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz dedik. Ayrımcılığı iliklerimize kadar teneffüs etmemize rağmen bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, inancına, etnik kimliğine bakmadık.

"CHP'nin nifak tohumları ekerken biz birleştirici olduk"

CHP'nin milletin fertleri arasına nifak tohumları saçan siyaseti karşısında biz her zaman birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı, ötekileştirici yaklaşımların hiçbiri siyasetimizde kendisine yer bulamadı.