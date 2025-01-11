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Bakan Göktaş: Sağlıklı ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 19:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:32
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Bakan Göktaş: Sağlıklı ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katacağız

AK Parti Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Göktaş, AK Parti'nin "önce millet" şiarıyla çıktığı yolda 23 yılı geride bıraktığını söyledi.

Göktaş, milletin sinesinden çıkan AK Parti'nin, gücünü de milletin iradesinden alarak Türkiye'nin tarihini değiştiren başarılara imza attığını kaydetti.

AK Parti'nin, bir asırda yapılabilecek çalışmaları sadece 22 yılda yaptığını anlatan Göktaş, "Millete hizmet yoluna baş koydu, revan oldu. Bu büyük dava sizlerin azmiyle büyüdü, büyümeye devam ediyor. Daha yolumuz uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte, el birliğiyle, koşan adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, Bolu'nun tarihte önemli isimleri yetiştiren şehirlerden, aynı zamanda milli iradenin ve kalkınma hedeflerinin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

"Aile yapısını korumak amacıyla çalışmalarımızı güçlendireceğiz"

Kente yapılan yatırımlara değinen Göktaş, "Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, dokunmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Bu çalışmaları, inşallah pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın ilanıyla 'Aile Yılı'nda da taçlandıracağız. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla da bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Sosyal desteklerimizi, eğitim ve danışmanlık programlarımızı elbette Bolu'da da sürdüreceğiz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, gurbetçi aile olarak Belçika'ya giden dedesinin ve kendisinin Avrupa'da karşılaştığı zorlukları anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye hiçbir zaman kimseye böyle davranmadı. Fakat bakıyoruz, kendini Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var. 'Kanun, kural, tanımam.' diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla, gurur duyarak anlatıyor. Suriyelilere yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya'da işkenceleri hiç gördü mü? Onları görünce bir şey hissetti mi? Acaba ne hissetti? Soruyorum kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu'nun güzel insanları son verecek. AK Parti teşkilatları son verecek."

Bütün dünya Suriyelilere sırtını dönerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve liderliğiyle Türk vatandaşlarının onlara ensar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Birileri popülizm yaparken, masum kardeşlerimizin üzerinden siyaset yaparken biz, siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabb'imizden dileğimiz, inşallah Filistinli kadınların, çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı takip edildi.

Tek listeyle girilen seçimde, Suat Güner partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, parti teşkilat üyeleri, belediye başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

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