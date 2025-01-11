Usta sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu

Galatasaray Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi.

ŞENER ŞEN DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi. Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı. Şen, "Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.