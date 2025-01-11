İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Tatlıses, Erdoğan için sahnede, "Hadi Söyle" isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının bir bölümüne Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'dan önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanlığı'na aday olması için söz aldı.
AK Parti'nin Şanlıurfa 8. İl Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
İBRAHİM TATLISES İLE BİRLİKTE KÜRSÜYE ÇIKTI
Ancak kongreye, Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacağı kürsüye Tatlıses ile birlikte geldi. Sahneye kendisiyle özdeşleşmiş olan "Haydi Söyle" isimli şarkıyı söyleyerek çıkan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de öptü.
BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Kongre salonundaki katılımcılar Tatlıses'in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşarken, şarkının bir bölümüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN SÖZ ALDI
Erdoğan'dan Tatlıses'e 'Sen varsan varım'
İbrahim Tatlıses ise bu cevaba karşılık olarak; 'Siz varsanız ben ölümüne kadar varım' yanıtını verdi.
Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye geldi. "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise "Sen varsan, varım" oldu. Tatlıses de, "Ölümüne varım, sözü aldık" karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlısesin "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLxTRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
Erdoğan ve Tatlıses'ten Urfalıyam Ezelden düeti
Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi bitiminde sahnede İbrahim Tatlısesle "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi. pic.twitter.com/ltFA1AVF3fSabah (@sabah) January 11, 2025