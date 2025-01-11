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İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Tatlıses, Erdoğan için sahnede, "Hadi Söyle" isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının bir bölümüne Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'dan önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanlığı'na aday olması için söz aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 20:03, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 20:44
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AK Parti'nin Şanlıurfa 8. İl Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

İBRAHİM TATLISES İLE BİRLİKTE KÜRSÜYE ÇIKTI

Ancak kongreye, Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacağı kürsüye Tatlıses ile birlikte geldi. Sahneye kendisiyle özdeşleşmiş olan "Haydi Söyle" isimli şarkıyı söyleyerek çıkan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de öptü.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Kongre salonundaki katılımcılar Tatlıses'in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşarken, şarkının bir bölümüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN SÖZ ALDI

Erdoğan'dan Tatlıses'e 'Sen varsan varım'

İbrahim Tatlıses ise bu cevaba karşılık olarak; 'Siz varsanız ben ölümüne kadar varım' yanıtını verdi.

Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye geldi. "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise "Sen varsan, varım" oldu. Tatlıses de, "Ölümüne varım, sözü aldık" karşılığını verdi.

Erdoğan ve Tatlıses'ten Urfalıyam Ezelden düeti

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