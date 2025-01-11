Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'le düet yaptı

AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. Erdoğan ve Tatlıses, daha sonra birlikte düet de yaptı.

Erdoğan ve Tatlıses daha sonra 'Urfalıyam Ezelden' türküsüne düet yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatlıses'ten Urfalıyam Ezelden düeti