Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'le düet yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bugüna konuşma yapan Erdoğan sonrasında İsanatçi İbrahim Tatlıses ile düet yaptı. Erdoğan ve Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' şarkısını seslendirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 20:26, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 20:43
AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. Erdoğan ve Tatlıses, daha sonra birlikte düet de yaptı.
Erdoğan ve Tatlıses daha sonra 'Urfalıyam Ezelden' türküsüne düet yaptı.