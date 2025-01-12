Hayatını kaybeden fenomen '1 Milyon Mehmet' toprağa verildi

İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hayatını kaybeden fenomen '1 Milyon Mehmet' toprağa verildi

Mersin'de dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve '1 Milyon Mehmet' lakabıyla fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak, bugün sevenlerinin göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:08, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:09
Yazdır
Hayatını kaybeden fenomen '1 Milyon Mehmet' toprağa verildi

Sosyal medyada yayınlanan videoları ile Mersinliler başta olmak üzere binlerce kişinin gönlünden taht kuran nam-ı diğer '1 Milyon Mehmet' için bugün öğle namazı sonrası Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze merasimi düzenlendi. Mehmet Bucak'ın cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Sevenleri ve yakınları, Bucak'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından '1 Milyon Mehmet' olarak tanınan 3 çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videoları ile fenomen oldu. Yıllarca sokak sokak, cadde cadde dolaşıp "1 milyonun var mı?" diyerek dilencilik yapan Bucak, verenden aldı vermeyene gülümsedi. Kimi onunla dalga geçti kimi ise para vermek için şarkı söyletti. Yıllarca bu şekilde devam eden '1 Milyon Mehmet'in hayatı, 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra değişti. Önceleri dükkanına geldiğinde gönlünce para yardımında bulunan Yağmur, onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olarak himayesine aldı ve '1 Milyon Mehmet' adıyla YouTube hesabı açtı. Açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüleri büyük beğeni toplayan Bucak, binlerce takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Mehmet Bucak dün kalp krizi sonucu hayatı kaybetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber