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TFF dün aldığı harcama limitleri kararını bugün geri çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 13:07, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:09
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TFF dün aldığı harcama limitleri kararını bugün geri çekti

TFF'den yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıyla dün "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

Federasyon dün "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti.

TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı.

Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

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