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Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:09
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Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Tüpraş Stadyumunda oynanan maçı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'den geldi.

Bodrum FK'nın tek golünü uzatma dakikalarında George Puscas kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 30'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikadaki Bodrum FK atağında Mohammed'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.

GOL 32. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında son çizgiye yakın noktada topla buluşan Rafa Silva'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Ndour, boş pozisyonda kafayla ağlara gönderdi.

GOL 40. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un son çizgiden altıpas içine çıkardığı topu, Immobile kayarak yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

90 dakikanın sonunda kazanan taraf 2-1'lik skorla siyah beyazlı takım oldu.

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