Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.

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