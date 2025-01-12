Baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Ö'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler İbrahim Ö'nün hareketsiz olduğunu belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler İbrahim Ö'nün son olarak, Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

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