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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 07:32, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:21
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Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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