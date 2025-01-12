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Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 vizyonu için AK Parti kadrolarını yeniliyor. Gençlerin ve kadınların ağırlık kazanacağı yeni yapılanmada, MKYK üyelerinin yüzde 60'ının değişmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 07:40, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:21
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AK Parti'de yerel seçimlerden bu yana başlayan değişim tartışmaları 23 Şubat'ta toplanacak büyük kongre ile birlikte nihayete erecek.

ERDOĞAN İSTİŞARELERİ SÜRDÜRÜYOR

AK Parti yönetimi, yerel seçimlerden sonra başlattığı büyük kongre sürecinde, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde ise yüzde 60'a yakın değişim gerçekleştirdi. Büyük kongrede belirlenecek yeni parti vitrininde de aynı oranlarda bir değişim beklentisi bulunuyor. Başta genel merkez yönetimi olmak üzere parti kadrolarında yapılacak değişim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir istişarelerini sürdürdüğü öğrenildi.

KADIN VE GENÇLER

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Erdoğan, partinin en üst karar organı olan MKYK'ya alacağı isimler konusunda öneriler almaya başladı. Özellikle kadın ve gençlerden oluşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Erdoğan'ın, fikrine önem verdiği eski partililer de dahil olmak üzere, birçok farklı isimle görüşerek, partinin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası konusunda da değerlendirme yaptığı belirtildi.

AK Parti kurmayları, sadece kadro değişimi ile yetinilmeyeceğini, yeni iletişim stratejilerinin belirleneceğini ve partinin temel politikalarında değişim ve dönüşüm olacağını dile getirirken hedeflerinin yeni dönemde yeni nesil bir siyaset tarzının izlenmesi olacağını kaydetti.

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