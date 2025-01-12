Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi

Üniversite sonrası kamu sınavına girip öğretmen olma dönemi resmen sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, 1 Eylül 2025'ten itibaren öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik geçerli olacak. KPSS yerine 'Akademi Giriş Sınavı' (AGS) getirildi.

İlk kez 13 Temmuz 2025'te yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Akademisinde eğitim verilecek. Daha sonra atama süreci başlayacak. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

130 SORUDAN OLUŞACAK



Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplanırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. Adaylara, AGS oturumunda 80 soru, ÖABT oturumunda ise 50 soru olmak üzere 130 soru sorulacak.

1 YILLIK ŞART KALDIRILDI



Bu arada milli sporcular da olimpiyat derecesinden dolayı sözleşmeli öğretmen olarak atanabiliyordu. Bu adaylar da açılacak yeni akademide eğitime alacak. Öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresinin bir yıl olduğu yönündeki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca hangi mezunların hangi branş öğretmenliğine atanacağını Talim ve Terbiye Kurulu belirliyordu. Bu zorunluluk da kaldırıldı.

MAHMUT ÖZAY