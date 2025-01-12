Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi

Emlak ve trend sayfamızda uzun zamandır gündeme taşıdığımız ve konut sektörünün canlanmasında kritik rol oynayacak olan konut kredisi kampanyasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni kredi paketi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Şimşek konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Bu dönemde en önemli önceliğimiz, dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk kez ev sahibi olacakların konuta erişimini kolaylaştırmak. Konut, yaşamın en önemli bileşenlerinden biri, özellikle kira yükü vatandaşlarımızı zorluyor. Bu nedenle konut arzını artırmak ve finansal şartları daha elverişli hale getirmek için çalışıyoruz" dedi. Kampanyanın detayları henüz kamuoyuna açıklanmazken, bazı kulis bilgileri sızdırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi ile bağlantılı olarak ev sahipliği oranının artırılması hedefleniyor.

ŞARTLAR MERAK KONUSU



Üzerinde çalışan kampanyanın ilk kez ev sahibi olacak olanlara yönelik açıklanması bekleniyor. Bu noktada vade süresi önemli. Kulis bilgilerinde 20 yıla kadar çıkacağı ifade ediliyor ancak resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Yine kampanya şartlarının bir önceki konut kredisi kampanyası ile benzer özellikler göstereceği ifade ediliyor.

Bir önemli konu da hane geliri şartının ne olacağı... Yine kamuoyunda dolaşan bilgilerde 40-45 bin lira bandında olacağı söyleniyor, şayet bu şekilde açıklanırsa bu rakamın biraz daha yukarı çekilmesi gerektiğini ifade edelim. Sektör temsilcileri uzun zamandır beklenen kampanyanın çok önemli olduğunu ifade ederek "Biriken konut stokunun eritilmesi, kiracıların ev sahibi olabilmesi, yeni projelere start verilmesi ve ekonomide canlanma yaşanması adına doğru bir adım" açıklamasında bulunuyor.

EKONOMİDE CANLANMA BEKLENİYOR



Konut sektörü hacmi ve pozisyonu gereği demir, çimento, mobilya, beyaz eşya, tekstil, yalıtım, elektrik malzemesi, cam-pimapen, parke-dekorasyon, peyzaj, plastik sektörü, demir saç-çivi, boya gibi 260 alt meslek dalına destek sağlıyor. Ancak son yıllarda mevcut ekonomik şartlarda proje üretiminde sorunlar yaşanıyor. Konut satışlarının düşmesi, müteahhitlerin finansman sorunu yaşamasına neden oluyor. Sektör temsilcileri yeni kredi kampanyasının doğru ve uygun şartlarda açıklaması ile piyasada ciddi bir canlanmaya neden olacağını ifade ederek "Biriken ciddi bir konut stoku var. Öte yandan bekleyen bir alım iştahı da var. Satışların artması ile yeni projelerin hayata geçeceğini göreceğiz. Bu da birçok sektöre destek olacak. Ayrıca sektördeki istihdam sayısı da artacak" diyor.

YAN SEKTÖRLER HAREKETLENECEK



Konut projelerinin artmasıyla birlikte demir, çimento, tuğla ve alçı gibi temel yapı malzemelerine olan talebin önemli ölçüde artacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda lojistik sektörünün de bu süreçten faydalanması bekleniyor. Yeni konutlara taşınan ev sahiplerinin en büyük ihtiyacı beyaz eşya ve mobilya. Satış artışları ile doğru orantılı olarak mobilya ve beyaz eşya sektörlerinin de ivmelenmesi bekleniyor.

KİRA FİYATLARI DENGELENECEK



Bilindiği üzere başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizde kira fiyatları ciddi anlamda yükseldi. OECD verilerine göre, 2015'ten 2024'ün son çeyreğine kadar Türkiye'deki kira fiyatları nominal olarak yüzde 996 oranında artış gösterdi. Bu rakamda son 4 yıl etkili oldu. Konuta erişemeyen tüketici kiralığa yöneldi. Bu da enflasyonun artmasına neden oldu. Hükümet bu artışın önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı bile getirdi. Piyasa şimdilerde kısmen normale dönse de, Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi kira fiyatlarının enflasyon ateşi üzerinde hala ciddi bir etkisi var. İlk ev sahibi olacak olanlara yönelik açıklanması beklenen kampanya kiracılık oranında düşüşe neden olması bekleniyor. Bu da kiralık talebini düşürecek fiyatların dengeye oturmasına vesile olacak. Bu kapsamda orta vadede ev sahipliği oranının yüzde 60'lara kadar çıkması planlanıyor.

KONUT SAHİPLİĞİ ORANI ARTACAK



Ülkemizde konut sektörü pandeminin ardından zor bir döneme girdi. Yaklaşık 4 yıldır hem satış hem de üretim tarafında beklenen performans sergilenemiyor. Finansmana ulaşımın zorlaşması ve girdi maliyetlerinin artması konut fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde ev sahipliği oranı son 10 senede 5 puan gerileyerek yüzde 56,1'e kadar düştü. Kira fiyatlarının artması, aile bütçelerini zorlar hale geldi. Bu sebeplerle yeni konut kampanyasının ev sahipliği oranını artırması bekleniyor. Bu da piyasanın normale dönmesi anlamına geliyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ