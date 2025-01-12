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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı-Haritalı

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi ve iç bölgelerde buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 08:04
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Hakkari çevrelerinde yağış görülecek.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler:

Trakya'nın kuzeyi, Marmara'nın güney ve batısı, Antalya'nın doğusu ve Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Trakya'nın iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülebilir.

Buzlanma ve Çığ Riski:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava Sıcaklıkları:

Hava sıcaklıkları Marmara kıyılarında mevsim normallerine, Marmara'nın iç kesimlerinde ise 1-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar:

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar:

  • Kuvvetli Yağış: Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
  • Çığ ve Buzlanma: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi, iç bölgelerde buzlanma ve don riski ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

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