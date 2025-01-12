Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Hakkari çevrelerinde yağış görülecek.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler:

Trakya'nın kuzeyi, Marmara'nın güney ve batısı, Antalya'nın doğusu ve Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Trakya'nın iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülebilir.

Buzlanma ve Çığ Riski:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava Sıcaklıkları:

Hava sıcaklıkları Marmara kıyılarında mevsim normallerine, Marmara'nın iç kesimlerinde ise 1-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar:

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar: