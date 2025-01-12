Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek

Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK), kamu yararına çalışan dernek, vakıf, kooperatif ve birlikleri denetleme yetkisi verildi. Yeni düzenleme ile DDK, ülke genelinde faaliyet gösteren 364 kamu yararına dernek, vakıf ve birliğin yanı sıra bunlara bağlı iştirakler ve ortaklıklar üzerinde kapsamlı denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip olacak.

Kapsamlı Denetim Yetkisi

DDK denetçileri, görevlendirildikleri alanlarda ilgili kurumlarla yazışmalar yapabilecek, bilgi ve belge talep edebilecek. Bankalar dahil olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi edinme yetkisi bulunan denetçiler, hazırladıkları raporları kurul toplantılarında sunabilecek.

Kamu Yararı Statüsü Nasıl Belirleniyor?

Kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bu statüye sahip olabilmek için bir derneğin en az bir yıl faaliyette bulunması ve topluma yarar sağlayan sonuçlar elde etmesi gerekiyor. Kamu yararına çalışan kuruluşların mallarına zarar verenler, devlet malına zarar vermiş gibi cezalandırılıyor.

Türkiye Genelinde 364 Kamu Yararına Kuruluş

Sivil Toplum Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de kamu yararına çalışan toplam 364 dernek, vakıf, birlik ve kooperatif bulunuyor. Bu kuruluşlar, topluma fayda sağlama hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

UĞUR DUYAN