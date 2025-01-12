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Düşük konut kredisi fırsatçılığı: Ev fiyatları artmaya başladı

Düşük faizli konut kredisi açıklamasının ardından, fırsatçılar harekete geçti. Kredi koşulları netleşmeden, birçok bölgede ev fiyatlarının yükseldiği görüldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 08:37, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 08:23
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Düşük konut kredisi fırsatçılığı: Ev fiyatları artmaya başladı

İlk evini alacaklar ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, peş peşe yaptıkları açıklamalarla, konut alımını kolaylaştıracak bütçe desteği ve finansman seçeneklerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Konut kampanyası haberleri peş peşe geldi

Bakan Şimşek, "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek" dedi.
Cevdet Yılmaz ise genç çiftlere maddi destekler ve evlilik danışmanlığı sunacaklarını, ayrıca ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını devreye sokacaklarını belirtti.

Ancak, konuyla ilgili art arda yapılan açıklamalar sonrasında dikkat çeken bir durum yaşandı. İlk evini alacaklara yönelik yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni kredi kampanyası başlatılacağı duyurulurken, fırsatçılar ev fiyatlarını hızla artırmaya başladı.

İlan fiyatları hemen güncellendi

İlan sayfalarında, düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından bazı evlerin fiyatlarının hızla arttığı gözlendi. Kampanyayla ilgili ilk duyuruların yapıldığı gün, bir evin fiyatı 500 bin TL birden yükseldi. Ayrıca, 1 Ocak'ta ilan edilen bir başka evin fiyatının da 100 bin TL arttığı belirtildi.

LOKMAN ÖZDEMİR

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