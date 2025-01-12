3 milyon araç denetlendi, 506 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun denetimlere ilişkin verileri paylaştı. Denetimler kapsamında toplam 3 milyon 243 bin 49 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 506 bin 311 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Tespit Edilen İhlaller:

Hız İhlali: 126 bin 229 işlem.

126 bin 229 işlem. Periyodik Muayene Eksikliği: 28 bin 702 işlem.

28 bin 702 işlem. Emniyet Kemeri Kullanımı: 25 bin 353 işlem.

25 bin 353 işlem. Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: 15 bin 648 işlem.

15 bin 648 işlem. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Eksikliği: 9 bin 24 işlem.

Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde çakar cihazı kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yaya Güvenliği Ön Planda

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı itibarıyla yaya güvenliği denetimlerinin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda:

Kurallara uymayan 71 bin 21 sürücüye işlem yapıldı.

işlem yapıldı. Yaya güvenliği kurallarını ihlal eden 3 bin 26 yayaya toplam 2 bin 26 işlem uygulandı.

Denetimler Devam Edecek

Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyulmasının teşvik edilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.