3 milyon araç denetlendi, 506 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2-9 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 3 milyon 243 bin 49 aracın kontrol edildiğini, 506 bin 311 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 08:50, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun denetimlere ilişkin verileri paylaştı. Denetimler kapsamında toplam 3 milyon 243 bin 49 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 506 bin 311 araca ve sürücüye işlem yapıldı.
Tespit Edilen İhlaller:
- Hız İhlali: 126 bin 229 işlem.
- Periyodik Muayene Eksikliği: 28 bin 702 işlem.
- Emniyet Kemeri Kullanımı: 25 bin 353 işlem.
- Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: 15 bin 648 işlem.
- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Eksikliği: 9 bin 24 işlem.
Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde çakar cihazı kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.
Yaya Güvenliği Ön Planda
Bakan Yerlikaya, 2024 yılı itibarıyla yaya güvenliği denetimlerinin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda:
- Kurallara uymayan 71 bin 21 sürücüye işlem yapıldı.
- Yaya güvenliği kurallarını ihlal eden 3 bin 26 yayaya toplam 2 bin 26 işlem uygulandı.
Denetimler Devam Edecek
Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyulmasının teşvik edilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.