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Restoran fiyatları otelleri solladı!

5 yıldızlı bir otelde oda-kahvaltı iki kişi için 5 bin TL iken, aynı otelin restoranında bir akşam yemeği 7 bin TL'ye ulaşıyor. Turist ve turizmci bu duruma tepki gösterirken, restorancılar kötü hizmet ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısı yaptı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 09:00, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:13
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Restoran fiyatları otelleri solladı!

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Türkiye'de son yıllarda kafe-restoranlarda görülen afaki fiyatlar sonunda yabancı turistleri de isyan ettirdi. Dünyanın en pahalı şehirlerinde dahi böyle fiyatların olmadığını belirten turistler, sosyal medya hesaplarında da sorunu gündeme getirmeye başladı. Turistler konakladıkları otellere de şikayetlerini taşıyınca otelciler de isyan bayrağını açtı. Sıradan bir balıkçı ya da kebapçıda iki kişilik bir akşam yemeğinin, 5 yıldızlı otelin bir gecelik oda-kahvaltı fiyatını aştığını belirten turizmciler, bu durumun sektöre ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini vurguluyor.

İKİ KİŞİ AKŞAM YEMEĞİ 7 BİN TL

Restoranların otel fiyatlarını aştığı yönündeki iddiaları araştırdığımızda ise benzer tabloyu net bir şekilde gördük. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 yıldızlı uluslararası bir oteli baz aldık. Burada bir gece iki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil 150 euro yani ortalama 5.500 TL. Bu otelin çevresinde, sahilde bulunan herhangi bir balık restoranında iki kişilik balık-meze ve alkol ortalama fiyatı ise 7 bin TL. Turistlerin gözde durakları arasında yer alan boğaz hattındaki restoranlarda bu fiyatlar çok daha yukarı çıkıyor.

OTELCİLER İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Bu durum son dönemde otelcilerle restorancıları da karşı karşıya getirdi. Otelciler, "İstanbul'daki restoranlarda akşam yemeği fiyatı uluslararası 5 yıldızlı bir otelin gecelik konaklama fiyatından çok daha yüksek. Bu durumdan yabancı turistler şikayetçi. Sırf bu yüzden rotayarını başka yeryere kıranlar var. Oysa biz ülkemize turist getirmek için çok yoğun bir pazarlama yapıyoruz. Dünyayı geziyoruz" diyor. Restoranların yüksek fiyatları maliyetle açıklamalarına tepki gösteren otelciler, şunları anlatıyor: "Gerekçe olarak maliyeti öne sürmesinler. Bizim otellerimizde de restoranlar var, maliyetleri biliyoruz. Yüksek fiyat tarifesinin maliyetlerle hiçbir ilgisi yok."

MALİYET BAHANE FİYAT TERÖRÜ VAR

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Kurucu Onursal Başkan Ali Can Aksu, turistlerin İstanbul'da konaklamaya ortalama 100 euro öderken, dışarıda en sıradan bir restoranda 150 euro ortalama hesap ödediğini söyledi. "Bu durum turistlerin bir dahaki tatil programında rotayı farklı destinasyonlara çevirmelerine neden oluyor" diyen Aksu, restoranların maliyet bahanesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Aksu, "Restoranlar artık kendi enflasyonunu kendileri yaratıyor. Evet bir dönem ürünlere zam geldi ancak ona göre zaten fiyatlar belirlendi. Şu anda öyle bir artış söz konusu değil. Ancak biz restoran menülerinde her hafta bir fiyat terörü görüyoruz. Keyfekeder bir fiyatlama var Buna da maliyet kılıfı uyduruluyor. Buralara yönelik denetimler sıklaşmalı çünkü bu durumdan en büyük zararı turizm sektörü görüyor" ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYATI BOYKOT EDİN

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, alınan hizmet karşılığında ödenen ücret yüksek ise bunun cezasını müşterinin kestiğini söyledi. Demirer, "İşini uzun vadeli görmeyen, marka olma kaygısı taşımayan, günü kurtarmak amacıyla bir mekan açıp iyi hizmet sunmadan afaki ücretler kesen işletmeler var. Ancak onlar nedeniyle en büyük mağduriyeti biz yaşıyoruz, çünkü sektörün adını kirletiyorlar" dedi. Fahiş fiyat uygulandığı düşünülen restoranlara karşı çağrıda bulunan Demirer, şunları anlattı: "Biz Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına katılıyoruz. Eğer iyi hizmet almıyor ve yüksek ücret ödürsanız lütfen o restorana gitmeyin ve boykot edin. Onun yerine işini iyi yapan restoranları tercih edin. Böylece onları da ödüllendirin."

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