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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ürünler artık iade edilmeyecek!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, akıllı saatler, cep telefonları ve benzeri ürünlerde 15 gün içinde sebep göstermeksizin iade etme hakkının kaldırıldığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 09:17, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:08
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti.

Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce bize sorulmadan ve kamuoyundaki uygulamaya bakılmadan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada "akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı" denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor." dedi.

"Kargo parası artık tüketiciye ait"

Artık kargo parasının tüketiciye ait olduğunu belirten Şahin "Geri iade etme durumunda, vatandaşın aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu Yönetmelik böyleydi. Uzaktan satışın hakkı da budur. Bu konuda batıda daha ileri haklar var. Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor." diye konuştu.

"1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak"

Uygulamanın yürürlüğe 1 Ocak 2025'te girdiğini belirten Şahin "Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak" ifadelerini kullandı.

"Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok"

Zor kısmın vatandaşa bırakıldığının altını çizen Şahin, "Bu ürünlerde iade hakkı komple kalkıyor. İade edemeyeceksiniz. Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz. Buna yol açılmaması için ısrar ettik ama halen karar çıkmadı. Vatandaşa zor kısım bırakılıyor. Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler. Çünkü vazgeçme hakkın yok. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" diye konuştu.

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