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Beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla gümrüğü geçecekti

Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 09:30, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:33
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Beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla gümrüğü geçecekti

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen bir kadın, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına geldi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş ve davranışından şüphelendikleri kadının üzerinde arama yaptı.

Özel cepler yapılan kıyafet ile yakalandı

Yapılan aramada şüphelinin 5 bin 148 adet ilacı vücudunun her tarafına sardığı görüldü. Detaylı X-ray tarama ve metal dedektör taramasından geçirilen kadında, ilaçların özel yapılan bir kıyafetin tüm ceplerine konulup, üzerinin de tekrar kumaşla dikildiği tespit edildi.

Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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