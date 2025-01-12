Trump hakkındaki federal davaların özel yetkili savcısı istifa etti

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları Florida'da malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti. Smith'in istifası, mahkemeye sunulan bir dosyada yer aldı.

Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında, "Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığı'ndan ayrıldı" denildi.