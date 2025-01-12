2024'te 283 bin firmaya denetim: 4,3 milyar lira ceza kesildi

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Liselerdeki ortak yazılılarda şüpheli notlar! İnceleme başlatıldı
Liselerdeki ortak yazılılarda şüpheli notlar! İnceleme başlatıldı
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

2024'te 283 bin firmaya denetim: 4,3 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca 283 bin 131 firmada yaptığı denetimlerde, toplamda 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 10:30, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:32
Yazdır
2024'te 283 bin firmaya denetim: 4,3 milyar lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te tüketici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere ağırlık verildi.

Tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla finansal işlemlerden mesafeli sözleşmelere kadar birçok konuya ilişkin 283 bin 131 firmada denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucu toplam 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin daha etkin korunması ve mağduriyetlerin engellemesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da da değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele için Reklam Kuruluna erişim engeli yetkisi tanındı. Satıştan kaçınmanın ve satış sonrası hizmetlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın sağlanması için ceza tutarları artırıldı.

Tüketicilere kredi sözleşmelerini dijital ortamda da yapabilmeleri imkanı tanındı. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarda caydırıcılık ve orantılılık ilkesinin karşılanması için Reklam Kuruluna, cezaları 10 katına kadar artırma yetkisi verildi.

Yargının iş yükünün azaltılması ve kamu alacaklarının tahsilinin daha hızlı sağlanması amacıyla Reklam Kurulu cezaları da uzlaşma kapsamına alındı.

Türkiye'deki ekonomik büyüklüğü 550 milyon dolar olan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 2 milyondan fazla kişinin doğrudan satıcı olarak faaliyet gösterdiği, doğrudan satış sektörü de düzenlendi. Böylece Türkiye, Avrupa Birliği'nden (AB) önce doğrudan satışları özel olarak düzenleyen ülke konumuna geldi.

- Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirildi. Düzenlemeyle tüketicilerin önceden ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlandı.

Mesafeli satışlarda gerçekleşen iade işlemlerindeki kargo ücretlerine ilişkin düzenlemelerin yürürlüğü 1 yıl ertelendi. Bu çerçevede, cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalarla iade masraflarının sözleşmeyle tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

- Yenilenmiş ürünlerin ülke çapında yaygınlaşmasına yönelik düzenlemeler

Öte yandan, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklilerle söz konusu ürünlerin ülke çapında yaygınlaşmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.

Yenileme merkezlerine, şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme faaliyeti yürütme imkanı tanındı.

Mevzuata aykırı işlem yapan yenileme merkezlerinin yetki belgesinin askıya alınması hükmü getirildi.

Cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisine haiz kullanılmış ürünlere ilişkin bilgilerin Bakanlık tarafından oluşturulacak sisteme kaydedilmesi zorunlu oldu.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle "kapıdan satış" olarak da bilinen satış yönteminde tüketicilerin lehine yeni düzenlemeler yapıldı.

Böylece, iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketicilerin cayma hakkını kullanması kolaylaştırıldı. Satıcı ve sağlayıcıların yetki belgesi başvuruları ve iptali daha sıkı kurallara bağlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber