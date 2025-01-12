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Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor

Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde önemli konular yer alıyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ayrıca, kamu kurumlarına yönelik siber saldırılara ağır cezalar öngören Siber Güvenlik Kanunu teklifi görüşülecek. Teklif, Cumhurbaşkanı başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmasını ve siber suçlulara 8 ila 12 yıl hapis cezası verilmesini hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:31, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:31
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Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek.

AK Parti tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın Hazine'ye maliyeti 33 milyar liranın üzerinde olacak.

9 maddelik teklifle işverene sağlanan asgari ücret desteği de artırılacak. Asgari ücret desteği aylık 1.000 liraya yükseltilecek. Teklif bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

SİBER SALDIRIYA HAPİS CEZASI

Milli Savunma Komisyonu'nda Siber Güvenlik Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle oluşturulan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kanuni alt yapısını oluşturacak teklifle, özellikle kamu kurumlarına yönelik siber saldırıların merkezi bir otorite tarafından bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Teklifin yasalaşması halinde dEvlet kurumlarına siber saldırı gerçekleştiren veya elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

SİBER GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK

Teklife göre Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı yer alacak

BEBEK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILACAK

Meclis, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda, Türk Tabipleri Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu ile İstanbul Tabip Odası yetkilileri sunum yapacak.

Ayrıca Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix yetkililerini dinleyecek.

HAKİM VE SAVCILARA AKADEMİSYENLİK YOLU AÇILIYOR

Meclis Genel Kurulu'nda ise Türkiye Adalet Akademisi Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi'ne atanabilecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

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