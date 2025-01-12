Türk İHA'lara Afrika'da insani yardım görevi

İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türk İHA'lara Afrika'da insani yardım görevi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları (İHA) ZD100 ve ZD200, Afrika'da insani yardım operasyonları için göreve başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 11:18, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:17
Yazdır
Türk İHA'lara Afrika'da insani yardım görevi

İHA teknolojilerinden Türkiye'de geliştirilen çözümler yurt içinde ve dışında yeni görevler üstleniyor.

Döner kanatlı ve değişken hacimli insansız hava araçlarıyla dikkati çeken Zyrone Dynamics, iki farklı ürünle ihracat başarılarına yeni bir halka ekledi. Bu kapsamda döner kanatlı insansız hava araçları ZD100 ve ZD200, Afrika'daki bir ülkeye ihraç edildi. Bu kapsamda, insansız hava araçları, afet durumlarında arama kurtarma çalışmaları ve kritik noktalara kargo sevkiyatı gibi hayati görevlerde kullanılacak.

ZD100 ve ZD200, sahip oldukları teknik özellikler ve geniş uygulama alanlarıyla öne çıkıyor. ZD100, 80 dakika uçuş süresi, 3 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ve saatte 130 kilometre hızıyla sınıfındaki araçları geride bırakıyor. Kompakt ve kullanıcı dostu tasarımı, yüksek performansı ile tercih edilen ZD100, monokok karbon gövdesi sayesinde dayanıklı ve zorlu hava koşullarına uyumlu şekilde farklı coğrafya ve şartlarda başarıyla görev yapabiliyor.

ZD200 ise daha geniş kapsamlı görevler için tasarlanmış bir model olarak dikkati çekiyor. Maksimum 20 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ZD200, 10 kilogram yükle 25 kilometreyi aşan uçuş menziline ulaşıyor. ZD200, kritik altyapı denetimlerinden kıyı şeridi haritalama ve maden gözetimine kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Modüler yapısı, özel ekipman entegrasyonunu kolaylaştırarak termal kameralar, LIDAR sensörleri ve çevresel izleme cihazları ile donatılmasına imkan tanıyor. Dayanıklı karbon gövdesi ve saatte 40 kilometreye kadar rüzgar direnci ile zorlu çevre koşullarında güvenilir bir seçenek sunuyor.

- Global pazarda emin adımlar

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, AA muhabirine, İHA'ların kullanımının farklı alanlarda yaygınlaştığını ve çeşitli ülkelerde bu teknolojilerden yararlanmak için arayışlar olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri hava araçlarıyla yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşıladıklarını, geçen yıl çeşitli teslimatlar yaptıklarını anlatan Kanber, şöyle konuştu:

"Daha önce Hindistan'a gerçekleştirdiğimiz ZD100 teknoloji ve ürün ihracatlarının ardından ZD100 ve ZD200 model hava araçlarımızın Afrika coğrafyasına ihracatını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Araçlarımız görev yaptıkları bölgelerde özellikle afet sonrası arama kurtarma, medikal destek ve kritik kargo taşımacılığı gibi alanlarda başarıyla kullanılıyor.

Zyrone Dynamics'in bu ihracatı, teknolojik kabiliyetlerimizi global ölçekte gösterirken, afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına katkıda bulunma misyonumuzu da pekiştiriyor. Ayrıca ZD200'ün esnek ve ileri düzeydeki entegrasyon kapasitesiyle, doğal kaynakların korunmasından kritik altyapının izlenmesine kadar pek çok farklı sektöre katma değer sağlayacak yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Farklı coğrafyalarda görev yaparak elde edilen tecrübeyle daha performanslı ve daha güvenli hava araçları geliştirme açısından önemli kazanımlar elde ediyoruz. Amacımız performans ve yeteneklerini artırdığımız araçlarla kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek. Bunu başarıyla yaptıkça yurt dışı talebin de arttığını görüyoruz. Bugüne kadar teslimatını yaptığımız yurt dışı talepler dışında farklı coğrafyalarda çeşitli görüşmelerimiz de var. Sınıfından dünyada en iyiler arasında yer alan ürünler geliştirdiğimizi biliyoruz. Bu güvenle global alanda önde gelen, tercih edilen bir çözüm ortağı olmak için emin adımlarla ilerliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber