Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak

Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Gözetim Radarı'nın (MGR), havacılık sektörünü ileriye taşıyacak ve dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Türkiye, yerli ve milli teknolojilerle hava sahasında güvenliği artırmaya ve geleceğini inşa etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 12:43, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:49
Yazdır
Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) işbirliğiyle geliştirilen, Gaziantep Havalimanı'nda kurulu Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO ve EUROCONTROL) ile uyumlu radarın, hava sahasında yoğun trafiği güvenle yöneteceğini ve Gaziantep'ten sonra diğer havalimanlarında da devreye alınacağını vurgulayan Kacır, birincil gözetim radarının 112, ikincil gözetim radarının 370 kilometreye kadar hedefleri takip edebildiğini, donanımı ve yazılımı yerli sistemle ülkenin sivil havacılıkta yeni bir eşiği geçtiğini kaydetti.

Kacır, MGR'nin Türk hava sahasını daha güvenli ve verimli hale getirecek bir radar sistemi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"MGR, hava trafik kontrol sistemlerimizle tam uyum içinde çalışarak uçuş güvenliğini artıracak, yoğun hava trafiğinde hızlı ve doğru kararlar alınmasına olanak tanıyacak. Aynı anda 1000 hava aracını izleme kapasitesine sahip, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan sistem, her türlü hava koşulunda yüksek doğrulukla görevini yerine getirebiliyor. MGR'miz, havacılık sektörümüzü ileri taşıyacak ve dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kazanım. Türkiye, yerli ve milli teknolojilerle hava sahasında güvenliği artırmaya ve geleceğini inşa etmeye devam ediyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber