Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Bayraktar: 2028'de kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
Aralarında genel başkanlar da var: 17 yeni fezleke TBMM'de
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması

ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılına ait askeri güç sıralamasını yayımladı. 145 ülkenin ordularını çeşitli kriterlere göre değerlendiren raporda, Türkiye'nin dikkat çeken konumu öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 14:28, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:33
Yazdır
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması

Her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralayan Global Firepower, 2025 istatistiklerini yayımladı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60'tan fazla kriter değerlendiriledi.

En güçlü ordu ABD'de

İstasitiklere göre dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke listede 1. sırada yer alan ABD olurken, son sıradaki ülke Butan oldu.

ABD'yi ezeli rakipleri Rusya ve Çin takip etti. Rusya dünyanın en güçlü ordusuna sahip 2. ülke, Çin ise 3. ülke oldu.

İlk 5'te sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Türkiye ilk 10'da

Türkiye, listeye 9. sıradan girerek dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10'da yer aldı.

Türkiye 2021 ve 2023 yılında listede 11'inci sırada, 2024 yılında ise listede 8'inci sırada yer alıyordu. Böylece 2025 yılında Türkiye'nin sıralaması bir basamak gerileyerek 9 oldu.

Komşularla fark açıldı

Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan listede 30. sırada, İran 16., Irak 43., Ermenistan 91., Suriye 64. sırada yer aldı.

Avrupa'daki en güçlü ordu ise listeye 7. sıradan girerek Türkiye'nin 2 basamak yukarısında kalan Fransa'nın oldu.

Fransa ve Almanya listede yükseldi

2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkeler geriledi. İsrail ise savunma kapasitesindeki gelişmelerle sıralamada yükseldi.

İlk 10 sırada yer alan ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel dengelerde de önemli roller üstleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber