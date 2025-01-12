Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması

Her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralayan Global Firepower, 2025 istatistiklerini yayımladı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60'tan fazla kriter değerlendiriledi.

En güçlü ordu ABD'de

İstasitiklere göre dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke listede 1. sırada yer alan ABD olurken, son sıradaki ülke Butan oldu.

ABD'yi ezeli rakipleri Rusya ve Çin takip etti. Rusya dünyanın en güçlü ordusuna sahip 2. ülke, Çin ise 3. ülke oldu.

İlk 5'te sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Türkiye ilk 10'da

Türkiye, listeye 9. sıradan girerek dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10'da yer aldı.

Türkiye 2021 ve 2023 yılında listede 11'inci sırada, 2024 yılında ise listede 8'inci sırada yer alıyordu. Böylece 2025 yılında Türkiye'nin sıralaması bir basamak gerileyerek 9 oldu.

Komşularla fark açıldı

Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan listede 30. sırada, İran 16., Irak 43., Ermenistan 91., Suriye 64. sırada yer aldı.

Fransa ve Almanya listede yükseldi

Avrupa'daki en güçlü ordu ise listeye 7. sıradan girerek Türkiye'nin 2 basamak yukarısında kalan Fransa'nın oldu.

2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkeler geriledi. İsrail ise savunma kapasitesindeki gelişmelerle sıralamada yükseldi.

İlk 10 sırada yer alan ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel dengelerde de önemli roller üstleniyor.