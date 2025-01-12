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Ambulansa yol vermek isteyen 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ambulansa yol vermek isterken 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:13, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:12
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Ambulansa yol vermek isteyen 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza saat 01.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan İrfan İ. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil, İsaören kavşağında arkasından gelen 112 ambulansına yol vermek istediği sırada, seyir halinde olan Mehmet A. (56) yönetimindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile Mehmet A. yönetimindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Ayşe A. (43) ile kızı Sevdanaz A. (10) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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