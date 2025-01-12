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Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor

Dünya genelinde 1.3 milyar, Türkiye'de ise her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt, soğuk havaların tansiyonu yükselttiğini belirterek, tansiyon hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Özellikle sıkı giyinmenin, tuz tüketimini sınırlandırmanın ve düzenli egzersiz yapmanın önemine vurgu yapan Bozkurt, ilaçların düzenli kullanımını ve doktor kontrollerinin aksatılmamasını tavsiye ediyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:26, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:32
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Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor

Dünya genelinde hipertansiyon, oldukça yaygın bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 1 milyar 300 milyon civarında hipertansiyon hastası var.

Türkiye'de ise Türk Kardiyoloji Derneği'nin verilerine göre, her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası.

Peki, yaşamsal risklerin başında gelen hipertansiyona karşı ne gibi önlemler alınmalı? Tansiyon hastaları soğuk havalarda nelere dikkat etmeli? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt TRT Haber'e anlattı.

Soğuk hava tansiyonu nasıl etkiler?

Prof. Dr. Engin Bozkurt, soğuk havalarda hastaların tansiyon değerlerinin yükseldiğini söylüyor.

"Sistolik tansiyon (büyük tansiyon) soğuk havalarda ortalama 3-4 mmHg artış gösteriyor. Hava sıcaklığındaki her 10 derece düşüş sistolik tansiyonda 1.8-2 mmHg, diyastolik tansiyonda 1.1 mmHg civarında artışa neden oluyor. Özellikle 80 yaş üstü kişilerde, hipertansiyon tanısı konulmuş hastalarda ve kalp damar hastalığı olan bireylerde veya mevsim normallerinin çok altında seyreden aşırı soğuklarda bu durum daha belirgin hale gelir.''

Soğuk havalar neden tansiyonu yükseltiyor?

Bunun birkaç tane nedeni olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, "Soğuk hava, vücuttaki damarların büzülerek daralmasına neden olur ve bu durum kan basıncında bir miktar artışa neden olmaktadır, birçok kişi soğukta üşüyüp hastalanma korkusuyla açık havaya çıkmaz. Böylelikle fiziksel aktivitesi azalır. Bu da tansiyonun bir miktar artmasına neden olmaktadır" diyor.

Peki, hipertansiyon hastaları kış aylarında nelere dikkat etmeli?

Bozkurt, kış aylarında tansiyon seviyelerini normale döndürmek ve kontrol altında tutmak için birkaç önemli adım izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sıkı giyinmek önemli

Prof. Dr. Engin Bozkurt, hastaların vücut ısısını koruyacak şekilde giyinmesinin son derece önemli olduğunu vurguluyor.

"Özellikle dışarı çıkarken soğuktan koruyan kıyafetler giyilmeli; bere ve eldiven gibi aksesuarlar kullanılmalı. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalı, örneğin soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçerken dikkat edilmeli. Tuz tüketimi sınırlandırılmalı, sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulanmalı. Aynı zamanda, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı ve yeterli miktarda potasyum içeren besinler tüketilmeli."

Egzersiz yapın

Fiziksel aktivite kış aylarında azalma olabilir. Bu nedenle, ev içinde yapılabilecek hafif egzersizler tercih edilmeli. Bunun yanı sıra, sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmalı, yeterli uyku alınmalı ve stres yönetimi sağlanmalı.

Prof. Dr. Engin Bozkurt, tansiyon ilaçlarının düzenli olarak alınmasını ve doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, kişiler tansiyonlarını düzenli aralıklarla ölçmeli ve ani değişimlerde hemen bir sağlık uzmanına başvurmalı.

TRT Haber / Ayşe Selçuk

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