6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini, çıkar çıkmaz öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşi 5 çocuk annesi Hazal Abay'ı (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Şener Abay (59), tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında yaşayan ve alzheimer hastası olduğu öne sürülen Şener Abay ile eşi Hazal Abay arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şener Abay, pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiridi. Sağlık ekiplerin yapılan incelemede Hazal Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener Abay ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİ 6 AY ÖNCE BIÇAKLAMIŞ

Şener Abay'ın 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay'ı yaklaşık 6 ay önce de bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.