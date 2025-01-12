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Malatya'da asılsız bomba ihbarı paniği

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yönelik yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi. Malatya Valiliği, ihbarı küçük yaştaki çocukların bir online oyunun etkisinde kalarak yaptığını açıkladı. Yetkililer, bu tür sorumsuz ihbarların güvenlik kaynaklarını gereksiz yere tükettiğine dikkat çekerek, aileleri çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:50, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:08
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MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan asılsız bomba ihbarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 112 Acil Çağrı Merkezine Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bomba olduğu yönünde ihbar üzerine emniyet birimlerinin, hızlı ve koordineli bir şekilde gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı belirtilerek, uzman ekiplerin hastane ve çevresinde detaylı arama ve inceleme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhbarı yapan şahısların yaşının küçük olduğu ve oynamış olduğu bir online oyunun etkisinde kalarak böyle bir asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu hadiseden anlaşılacağı üzere günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onları 'güvende' oldukları anlamına gelmiyor. Çocuklarınızın internette karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olunmalı ve hangi platformları kullandıkları ve ziyaret ettikleri siteler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan bu tür sorumsuz ve asılsız ihbarlar yalnızca güvenlik birimlerimizin zamanını ve kaynaklarını gereksiz yere tüketmekle kalmamakta, aynı zamanda gerçekten yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza ulaşımı güçleştirmektedir. Vatandaşlarımızdan, şüpheli durumları emniyet birimlerimize iletmelerini ancak doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

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