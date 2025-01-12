Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek. İhale, Bakanlığın iç borçlanma takvimi kapsamında gerçekleştirilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 15:55, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:52
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın sabit kuponlu devlet tahvili ihraç ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.