Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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